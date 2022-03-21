Windows 1'in İçinde Gizlenen Büyük Sürpriz, Tam 37 Yıl Sonra Keşfedildi

Windows 1'in piyasaya sürülmesinden tam 37 yıl sonra, işletim sisteminin içinde gizlenen yeni bir sürpriz yumurta keşfedildi.

  • Levent Öztürk
Windows 1 içinde gizlenen 37 yıllık sürpriz!
Microsoft / Lucas Brooks

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