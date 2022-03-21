Windows 1'in İçinde Gizlenen Büyük Sürpriz, Tam 37 Yıl Sonra Keşfedildi

Yılmaz bir kullanıcı, Kasım 1985'te piyasaya sürülen Windows 1.0'ın içindeki gizli bir yumurtayı (Easter Egg) ortaya çıkardı.
Keşfini Twitter'da paylaşan Lucas Brooks kesinlikle bir teşekkürü hak ediyor. Bu sürpriz yumurta, Windows 1.0 üzerinde çalışan geliştiricilerin bir listesini gösteriyor.
Yazılımların içine gizlenmiş sürpriz yumurtalar her türlü şekilde karşımıza çıkabiliyor ve bazıları diğerlerinden daha iyi gizleniyor. Yeni keşfin ortaya çıkarılmasının neredeyse 37 yıl sürmesi, oldukça dikkatli bir şekilde gizlendiği anlamına geliyor.
Brooks'un söylediğine göre, ortaya çıkan sürpriz yumurta, smiley bitmap dosyasının sonuna şifreli biçimde yerleştirilmişti. 1985'te, bu tür ekstra verileri keşfedebilecek herhangi bir araç yoktu.
Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jj— Lucas Brooks (@mswin_bat) March 18, 2022
Belki de ortaya çıkartılan listedeki en dikkate değer isim, Half-Life'dan Steam Deck'e kadar pek çok ürünle tanınan, Valve'ın başkanı Gabe Newell olabilir. Newell, 1983'ten 1996'ya kadar Microsoft'ta çalışmıştı ve daha sonra Valve'ı kurmak için firmadan ayrılmıştı.
Brooks, Windows 2.0'da da aynı iletişim kutusunu bulduğunu söylüyor.
Android, yıllardır bir sürpriz yumurta içeriyor ve bunu genellikle Ayarlar'daki Telefon hakkında sayfasında bulmanız mümkün.
Sürpriz yumurtalar, diğer birçok Google ürününde de bulunuyor. Örneğin Google arama motoruna "askew" veya "do a barrel roll" yazarsanız bazı ilginç şeyler görebilirsiniz.
Microsoft Excel 97'de gizlenmiş tam bir uçuş simülatörü bile vardı, ancak ne yazık ki uygulamanın sonraki sürümlerinde kaldırıldı.
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