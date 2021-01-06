Eski Bir Tüplü TV, Tüm Bir Kasabanın İnternetini Nasıl Çökertti?

Galler'de bulunan bir kasaba, bir sakinin çok eski tüplü televizyonu nedeniyle, 18 ay boyunca geniş bant internet erişiminden mahrum kaldı. Peki ama bu garip olay nasıl gerçekleşti?