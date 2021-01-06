Eski Bir Tüplü TV, Tüm Bir Kasabanın İnternetini Nasıl Çökertti?

Galler'de bulunan bir kasaba, bir sakinin çok eski tüplü televizyonu nedeniyle, 18 ay boyunca geniş bant internet erişiminden mahrum kaldı. Peki ama bu garip olay nasıl gerçekleşti?

Eski bir TV, tüm interneti nasıl çökertti?

18 ay boyunca, Galler bölgesindeki Machynlleth yakınlarındaki Aberhosan kasabası ve çevresindeki topluluklar modern bir gizemle boğuştu. Her gün, sabah 7 civarında, geniş bant bağlantıları durma noktasına geliyordu. Bir buçuk yıl boyunca, sakinler düzenli olarak internet sağlayıcılarına şikayette bulundu ve firmalar da durumu kontrol etmek ve sorunu düzeltmek için mühendis gönderdi. Asıl sorun, yardım ekibi geldiğinde internetin genellikle normal şekilde çalışıyor olmasıydı. Şikayetler gelmeye devam etti ve yerel mühendislerin sorunu kendileri bulamamalarına rağmen, bölgeye internet hizmeti getiren kabloların büyük bir kısmı değiştirildi. Yine de sorun ortadan kalkması.

Sonunda, İngiltere'nin dijital ağı Openreach'in operatörü, baş mühendislik ekibini kasabaya gönderdi. Yerel Openreach mühendisi Michael Jones ile temasa geçen ekip, sabah erken saatlerde işe koyularak problemin nedenini anlamaya çalıştı. Jones, "bir Spektrum Analiz cihazı kullanarak, sabah 6'da yollarda bir aşağı bir yukarı dolaşarak 'elektrik paraziti' bulup bulamayacağımızı taradık. Saat tam 7'de, cihazımız büyük bir elektriksel parazit patlaması tespit etti" diyor.

Bu parazitin kaynağı, kasabadaki bir sakinin evinden geliyordu. Bu kişinin her sabah saat 7'de çok eski olan tüplü televizyonunu açtığında ortaya çıkan parazit, kasabanın geniş bant internet bağlantısının kesilmesine neden oluyordu. Bu TV'nin bir daha kullanılmaması, internet probleminin çözülmesini sağladı.

Mühendislik ekibi, bu sorunun insanların düşündüğü kadar nadir olmadığını ve birçok cihazın, genellikle kasaba çapında olmasa da, Wi-Fi ile kabaca aynı frekansa sahip olması nedeniyle benzer sorunlara neden olabileceğini belirtti. Openreach Baş Mühendisi Suzanne Rutherford, "dış mekan ışıklarından mikrodalgalara ve CCTV kameralara kadar elektrikli bileşenlere sahip her şey kablosuz geniş bant bağlantısı üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olabilir" diyor.

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