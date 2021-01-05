1.000 Yıl Önceye Ait Çin Parası, İngiltere Topraklarında Ortaya Çıktı

1.000 yıl öncesine ait olan bir Çin parası gün yüzüne çıktı. İlginç olansa, bu paranın Çin'de değil, İngiltere'de bulunması...

05 Ocak 2021 10:00

Levent Öztürk