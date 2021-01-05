1.000 Yıl Önceye Ait Çin Parası, İngiltere Topraklarında Ortaya Çıktı

1.000 yıl öncesine ait olan bir Çin parası gün yüzüne çıktı. İlginç olansa, bu paranın Çin'de değil, İngiltere'de bulunması...

  • Levent Öztürk
İngiltere'de tarihi Çin parası bulundu...
Hampshire Cultural Trust

Orta Çağda basılmış olan bir Çin parası, Birleşik Krallık'ta gün yüzüne çıkartıldı. Bu Çin parasının güney İngiltere'ye nasıl ulaştığı bilinmiyor. Ancak Avrupa ve Çin arasında yüzyıllardır var olan bağlantıların, daha önce düşünüldüğünden çok daha kapsamlı olduğuna işaret ediyor olabilir.

25 milimetrelik bakır alaşımı olan bu para, Song hanedanlığı döneminden kalma ve ilk olarak İmparator Zhenzong'un hükmü sırasında Dazhong Xiangfu yönetiminde (1008 - 1016 yılları arasında) basılmıştı. Sadece tek tarafında baskı bulunan daire şeklindeki bu paranın ortasında bulunan kare şeklindeki delik de birkaç paranın ip ile birbirine bağlanmasına imkan tanıyor.

Bulunan bu paranın en sıra dışı özelliği ise, İngiltere'nin güney sahilinden yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki Hampshire, Buriton'da bulunmuş olması. Paranın modern bir koleksiyoncu tarafından mı düşürüldüğü yoksa bir orta çağ gezgini tarafından mı bırakıldığı bilinmiyor. Ancak tarihçiler, muhtemelen Orta Çağda düşürüldüğünü düşünüyorlar. Bu düşüncenin ise birkaç farklı sebebi bulunuyor.

Öncelikle,  paranın bulunduğu bölgede daha önce de pek çok farklı Orta Çağ antikası bulundu. Ayrıca arkeologlar, yakın bir noktada daha önce de 14. yüzyıla ait bir (şu ana kadar Çin'den getirildiği doğrulanmış tek örnek) Çin çömleği bulmuşlardı. Yani Çinlilerin bu bölgeye sık sık ziyarette bulundukları düşünülüyor. Bu para, ziyaretlerin bilinenlerden daha eskiye dayandığını gösteriyor olabilir.

Bu bölgenin sahile oldukça yakın olmasından dolayı küresel gemi rotaları ile bağlantısı olduğunu düşünmek çok zor değil. Ayrıca Çin eşyalarının özellikle Hindistan, Arap Yarımadası, Doğu Afrika ve Akdeniz olmak üzere Dünya'nın her noktasında bulunduğunu belirtmekte fayda var. Zira Çinli tüccarların çok geniş bir alanda faaliyet gösterdikleri biliniyor. 

Avrupa ve Çin arasındaki bağın çok daha eskiye dayandığına dair başka kanıtlar da bulunuyor. Örneğin zengin Romalıların Çin'deki Han İmparatorluğu ipeklerinden hoşlandıkları biliniyor. Ünlü İpek Yolu da Çin ve Avrupa arasında ipek, diğer mallar, fikirler ve patojenlerin ulaşımı için kurulmuştu.

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