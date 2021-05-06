Eski iPhone'lara Büyük Sürpriz: iOS 12.5.3 Güncellemesi Yayınlandı

Eğer iPhone 12'de kalan bir iPhone 5S'e ya da iPhone 6'ya sahipseniz, bu haber sizi hem şaşırtacak, hem de sevindirecek: iOS 12.5.3 güncellemesi yayınlandı!