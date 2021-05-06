Eski iPhone'lara Büyük Sürpriz: iOS 12.5.3 Güncellemesi Yayınlandı

Eğer iOS 12 sonrasındaki güncellemeleri alamayan eski bir iPhone ya da iPad modeline sahipseniz, bu haber sizi çok şaşırtacak. Apple, iOS 12 için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 12.5.3 güncellemesi, iOS 12'de kalmak zorunda olanlar için yayınlanmış durumda. Başka bir deyişle iOS 12.5.3, iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, iPad Mini 2, iPad Mini 3 ve orijinal iPad Air'i ilgilendiren bir güncelleme.
Tabii ki bu yeni iOS güncellemesinin cihazınıza yeni özellikler katmasını veya yaşlanan iPhone'unuzu yeniden canlandırmasını beklememelisiniz. 12.5.3 temelde bir güvenlik güncellemesi; bunun yanında birkaç bellek bozulması sorununu çözüyor ve bellek optimizasyonu getiriyor.
Eski iPhone'lara Apple Desteği
Bu haberin önemli olmasının sebebi, Apple'ın halen eski cihazlarıyla ilgilendiğini göstermesi. Aslında eski iPhone'lar veya iPad'ler için bir ana iOS güncellemesi yayınlanmadığında, bu o cihazların artık güncelleme alamayacağı anlamına geliyor. Ama 12.5.3, Apple'ın gerektiğinde bu cihazların sahiplerini de unutmadığını kanıtlıyor.
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