iOS 14.6 beta Kodlarında Yapılan Keşif, Sürpriz Bir Yeniliği İşaret Ediyor

Apple, Spotify HiFi'yi cevapsız bırakmayacak gibi görünüyor. 9to5Mac'ten Sleuths, Apple Music uygulamasında "kayıpsız" sesten bahseden iOS 14.6 beta 1 kodunu keşfettiğini ve bunun, Apple Music'e yüksek kaliteli bir seçeneğin geleceği anlamını taşıdığını söylüyor. Dolby Atmos ve Dolby Audio'ya da atıfta bulunuyor, ancak daha kapsayıcı sesin Apple'ın hizmeti aracılığıyla sunulup sunulmayacağı henüz belirgin değil.
Bu keşif, Hits Daily Double'ın önümüzdeki haftalarda Apple'ın "yüksek kaliteli" bir hizmet planladığına dair doğrulanmamış bir söylenti yayınlamasından kısa bir süre sonra geldi. Söylentide, bu hizmetin de aynı şekilde ayda 10 dolara mal olacağı (yeni bir katmandan daha büyük bir yükseltme anlamına geliyor) ve üçüncü nesil AirPod'larla birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyordu.
Ancak bu yayımın yapılacağını varsaysak bile yakın vadeli bir tarih beklememekte fayda var. Zira Apple, bu kodu iOS 14.6 beta 2'den çoktan kaldırmış durumda ve bunun ya erken dahil edildiğini ya da hizmetle ilgili şüphelerinin olduğunu önerdiği söylenebilir.
Ancak eğer iOS 14.6 ile beraber yüksek kaliteli akış sunulursa, Apple için önemli bir adım olabilir. Spotify HiFi'nin 2021'de yalnızca bazı ülkelere sunulması planlanıyor. Apple, birincil rakibinin haftalarca önüne geçebilir ve hatta Tidal da dahil olmak üzere uzun bir süredir kayıpsız ses sunan rakiplerini geride bırakabilir. Kayıpsız ses, AirPods Max için de önemli bir satış noktası olabilir ve kayıpsız Apple Music, premium fiyatlı kulaklıkları daha haklı bir harcama haline getirebilir.
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