Eski PC'niz, bu alanda yenisinden hızlı!
Artık neredeyse kullanılmaz hale gelen eski PC'nizin bir alanda yepyeni PC'nizi geçtiği, böyle kanıtlandı!
Kutusundan yeni çıkardığınız laptop'unuz, beş senelik eski laptop'unuzu neredeyse her alanda geride bırakıyor. Ancak bilgisayar mühendisi Dan Luu, çoğumuzun şüphe duyduğu bir istatistiği doğruladı: Yeni bilgisayarınız, gecikme süresi konusunda, eskisinden daha iyi değil.
Luu'nun keşfine göre 1983'te çıkan Apple IIe'nin klavyesinde bir tuşa bastığınızda, bastığınız harfin ekrana yansıması 30 milisaniye sürüyor. 2014'te çıkan MacBook Pro'da bu süre 100 milisaniyeye uzarken Intel i7'li bir Windows makinesinde süre, 200 milisaniyeye kadar çıkıyor.
Luu, bu verileri toplamak için bir kamerayı "ağır çekim" modunda klavyeye ve bilgisayar ekranına sabitledi. Luu, isabetli bir ortalama alabilmek için her testi birkaç kez gerçekleştirdi. Testi mobil cihazlarda da yapan Luu, iPad Pro'nun 30ms ile en hızlı mobil cihaz olduğunu tespit etti. Testte iOS cihazlarının Android'li rakiplerini çoğunlukla geride bıraktığı gözlendi.
Peki eski bilgisayarlar, tuş basışlarını neden daha yeni bilgisayarlara göre daha çabuk algılayıp işliyorlar? Bunun nedeni, yeni sistemlerin çok daha karmaşık olması. Eski bilgisayarların gücü bugünkülere yaklaşmasa da, yönetmeleri gereken giriş - çıkışların ve diğer işlemlerin sayısı çok daha az.
Luu'ya göre yeni PC'lerdeki bu "fazladan" karmaşıklığı çözmeye çalışmak, işi genellikle daha da karmaşık hale getiriyor. Luu, bizi eski bilgisayarların çabukluğuna döndürecek iyileştirmelerin "karmaşıklığı azaltmaya yönelik nasihatlerin dinlenmesinden değil, daha çok karmaşıklığın üst üste yığılmasıyla" geldiğini söylüyor.
Bir başka deyişle 1983'lerin gecikme sürelerine geri dönmek için Windows 10 ve macOS High Sierra gibi işletim sistemlerinin en baştan yazılması gerekebilir. Yine de Luu'ya göre modern PC'lerle gecikmenin "karanlık çağından" çıkmaya başlamış durumdayız.
Zeynel A. Öztürk
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