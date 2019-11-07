Eski Samsung TV'lerde Netflix Şoku!

Koreli teknoloji devi, eski akıllı TV'lerinden bazılarında artık Netflix desteği sunmayacağını açıkladı!

  • Ercan Uğurlu
Eski Samsung TV'lerde Netflix Desteği Sonlanacak

Ünlü video servisi Netflix, pek çok televizyon markasıyla iş birliği içinde bilindiği gibi. Markaların yeni televizyonlarının uzaktan kumandalarında ayrıca bir Netflix tuşu bile yer alırken, yeni TV modellerinin pazarlamasında da Netflix desteğinden büyük ölçekte söz ediliyor. Samsung da, Netflix ile iş birliğinde bulunan markalardan biri.

Samsung'un piyasaya her yeni sürdüğü televizyonunda Netflix desteği yer alırken, artık eskiyen bazı modellerde bu desteğin artık olmayacağı açıklandı. Bu kullanıcı nezdinde üzücü olduğu kadar da düşündürücü bir açıklama. Akıllara gelen soru, Samsung'un Netflix desteğini sonlandırması için televizyonunuzun ne kadar eski olması gerekiyor olurken, hangi eski Samsung TV modellerinde Netflix desteğinin sonlandırılacağına ilişkin bir bilgi de henüz yok.

Ancak Netflix, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren bazı eski Samsung Akıllı TV'lerde çalışmayacak. Eğer o güne kadar bir açıklama yapılmaz ise, hangi Samsung TV'larının desteği keseceğini aynı tarihte öğreneceğiz.

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