Eski Yazılımlar 2020'de Çalışmayı Durdurabilir
Intel, eski BIOS desteğini tamamen kaldırmayı planlıyor ve bu, eski yazılımlar için büyük bir sorun anlamına gelebilir!
Intel, 2020 itibariyle daha güvenli UEFI'ye geçiş yapmak istiyor ve bu kapsamda eski BIOS desteğini sona erdiriyor. Bu gelişme, 32-bit yazılımlar bir ölüm haberi niteliğinde.
Intel'in Class 0-2 sürüm UEFI'leri, bir Uyumluluk Destek Modülü (CSM) yoluyla eski BIOS desteği sunuyordu. Ancak firma şimdi UEFI Class 3'ü mecburi hale getirmeye hazırlanıyor ve bu, CSM desteğinin ortadan kalkması demek. Bu değişiklik 2020'de gerçekleşecek ve tüm anakartların UEFI Class 3 ile çalışması anlamına gelecek. Bunun sonucu ise Windows veya Linux'un 32-bit sürümünü kullanamayacak olmanız. UEFI Class 3 ile 64-bit işletim sistemi kullanmanız gerekecek.
Bu durum diğer 32-bit yazılımları da etkileyecek - en azından 32-bit uygulamaları doğal olarak çalıştırmayı. Değişiklik, eski donanımlarda başka sorunların da çıkacağı anlamına geliyor. Intel'in CSM'yi bugüne kadar devam ettirmesinin nedeni de bu.
Ancak Intel, belirlediği tarihe kadar her şeyi hazırlayıp daha güvenli bir hale getirecek ve tüm bu değişiklikler, UEFI Secure Boot'un öne çıkması ve daha güvenli bir sisteme sahip olmamız anlamına gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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