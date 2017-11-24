Eski Yazılımlar 2020'de Çalışmayı Durdurabilir

Intel, eski BIOS desteğini tamamen kaldırmayı planlıyor ve bu, eski yazılımlar için büyük bir sorun anlamına gelebilir!

Eski Yazılımlar 2020'de Çalışmayı Durdurabilir

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