Esnek Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! İşte Nubia Watch Özellikleri ve Fiyatı

Nubia, yeni esnek ekranlı akıllı saatini tanıttı. Nubia Watch adı verilen saat, geniş ekranıyla bileği sarıyor. İşte Nubia Watch özellikleri ve fiyatı!

  • Ercan Uğurlu
Esnek Ekranlı Nubia Watch Akıllı Saat Tanıtıldı!

Çin'in önemli markalarından Nubia, yeni akıllı telefonu Red Magic 5S'i tanıttı ve satışa çıkarttı. Tam 16 GB kapasitesinde RAM kapasitesiyle dikkat çeken ve gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olan Nubia Red Magic 5S, özellikle oyuncuları memnun edecek özellikler içeriyor. Nubia, düzenlediği etkinlikte ayrıca yeni akıllı saatini de tanıttı. Nubia Watch adı verilen saatin en ilgi çeken özelliği ise esnek bir ekran tasarımına sahip olması.

Esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonların yanı sıra bu türde farklı cihazlar da görmeye başladık. Son birkaç yıldır fuarlarda karşımıza çıkan bu cihazlardan biri de Nubia'nın daha önce MWC 2019'da sergilediği Nubia Alpha isimli akıllı saatti. Nubia Watch da şirketin bu alandaki bir sonraki adımı oluyor.

Nubia Watch, tasarım olarak Nubia Alpha ile elbette benzerlik gösteriyor. Esnek ekran tasarımıyla bileğin çevresine dolanan ekran ile günümüz saatlerine farklı bir bakış açısı getiren şirket, böylece farkındalık yaratıyor.

Saatin üzerindeki ekran, ince çerçelere sahip ve 4.01 inç büyüklüğünde AMOLED panelden oluşuyor. Akıllı saatin kadranı yüksek kalitede alüminyum malzemeden yapılırken, saate Snapdragon Wear 2100 işlemci güç veriyor. 8 GB dahili depolama alanı da bulunan saatin RAM kapasitesi 1 GB, bataryası ise 420 mAh. 98 gram ağırlığında olan Nubia Watch, mikrofon, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve eSIM özelliklerini de destekliyor.

Nubia Watch, Türkiye'de satışta olmayacak. Ancak dileyen kullanıcılar Çin'den getirtebilirler elbette. Saat 3 fark renk seçeneğiyle satışa çıkmış durumda. Nubia Watch'un fiyatı ise 256 Dolar karşılığın Çin Yuan'ı.

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