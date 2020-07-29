PlayStation 5'in "Büyük" Koruyucu Çerçevesi Göründü

PlayStation 5'in koruyucu kapaklarının görüntüleri internette paylaşıldı. Resimlerin paylaşıldığı yerlerden biri olan Resetera forumunda, kapakların kişiselleştirilebildiği iddia edildi.
Görüntüler, henüz resmi boyutları açıklanmayan PS5'in büyük bir konsol olacağının ipuçlarını yeniden veriyor. Bununla birlikte resmin kaynağıyla ilgili herhangi bir isim verilmediğinden, sızıntıya bol miktarda şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Fotoğraf gerçek olsa bile bu, kapakların değiştirilebildiği anlamına gelmiyor. PS4'ün üst kapağının da kolayca çıkabildiğini ve gerektiğinde cihazın içerisine bir sabit disk eklenebildiğini biliyoruz. PS5'in kapağının çıkması da bu tür bir nedenle olabilir.
Resimlerin PS5'in ilk aşamalardaki bir sürümüne ait olma ihtimali de var.
Sony henüz hiçbir açıklama yapmada da, Ağustos 2020'de PS5 oyunlarına odaklanan bir State of Play etkinliğinin yapılacağına dair dedikodular var. Konsolun henüz bilinmeyen ölçüleri, fiyatı ve çıkış tarihi, bu etkinlikte ortaya çıkabilir.
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