Eufy Akıllı Tartı Nedir, Ne İşe Yarar? Özellikleri Neler?

Anker, yeni ürünü Eufy Akıllı Tartı ile tüm aile için 12 farklı hassas ölçümü saniyeler içinde yapıyor ve mobil uygulamasıyla adeta bir sağlıklı yaşam çizelgesi çıkartıyor. İŞte Eufy Akıllı Tartı özellikleri!