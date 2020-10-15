Eufy HomeVac S11 Go ile Temizlik Çok Kolay

Kablosuz dikey süpürgeler, temizlik anlamında birçok problemi çözmeleri sebebiyle, temizlik anlamında son yılların en önemli inovasyonlarından birisi olarak kabul ediliyor. Eski tip elektrikli süpürgeleri çalıştırmak için gereken kablo çıkartma ve prize takma gibi işlemlerle uğraştırmayan kablosuz dikey süpürgeler, şarj istasyonundan ayrıldığı anda hemen temizliğe başlayabilmeleri sayesinde hız kazandırıyor.
Şık tasarımıyla bakışlar onun üzerinde
Kablosuz olmaları, istendiğinde el süpürgesi olarak kullanılabilmeleri pratikliğini sağlarken, uçlarının kolayca değiştirilmesi de her yerde temizlik olanağı sunuyor. Kablosuz dikey süpürgeler, hafif ve ergonomik yapıları sayesinde 'temizlik yorgunluğunu' da ortadan kaldırıyorlar.
Tüketicilerin beğenisini kazanan robot süpürge modellerinin imzası niteliğindeki yüksek çekiş özelliğine sahip olan Anker'in yeni kablosuz dikey süpürgesi Eufy HomeVac S11 Go, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor ve evin uzak bir köşesi yerine, göz önünde yer alabiliyor.
Yatak ve koltukları da tertemiz yapıyor
120AW çekiş gücü en derin toz ve kirleri HomeVac S11 Go'nun haznesine hapsederken, üç farklı çalışma modu, tek şarjla 40 dakikaya kadar temizlik yapabilmesini sağlıyor. Çıkartılabilir pili ile benzerlerinden daha uzun ömürlü olan süpürge, istendiğinde prize takılarak kablolu olarak da temizlik yapma olanağı sağlıyor. 650 ml'lik toz haznesi, gelişmiş 5 katmanlı filtreleme sistemi ve Dual Vortex teknolojisi sayesinde temizliği üst seviyeye taşıyor.
Süpürgenin hafif ve ergonomik tasarımı kadar, kutusundan çıkan dört farklı ucu da köşelere, mobilyaların altlarına erişimi kolaylaştırıyor ve farklı alanlarda köşe bucak temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.
Temizlik ucundaki LED aydınlatma, mobilya altlarını ve yüzeydeki kirleri görmeyi sağlayan HomeVac S11 Go, halı ve sert yüzeylerdeki derinlemesine temizliği, tüm eve taşımak için motorlu minik fırçasından yardım alıyor. Bu fırça süpürgeye takıldığında, mobilya kumaşı, yatak ve koltukları da derinlemesine temizlemek mümkün oluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın