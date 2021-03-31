Eufy'den Yapay Zeka Destekli Güvenlik Kamerası

EufyCam 2C ve Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor, üstün özellikleriyle güvenlik kameralarından beklentileri yeni bir boyuta taşıyor. Bu üstün cihazlar yüksek görüntü kalitesi ve uzun pil ömrünün yanı sıra canlı yayın, akıllı kayıt, kişi algılama, dahili mikrofon ve hoparlörle çift taraflı görüşme gibi özellikleri sayesinde akıllı ürünler kategorisinde kendine önemli bir yer ediniyor.