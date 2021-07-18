Euro 2020'nin İnternet Trafiğine Etkisi Beklenmedik Şekilde Oldu!

İtalya'nın şampiyonluğu ile noktalanan Euro 2020'nin internet trafiğine etkisi beklenmedik şekilde oldu. Başrolü ise seyirciler, bahisçiler ve siber korsanlar paylaştı.