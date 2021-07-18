Euro 2020'nin İnternet Trafiğine Etkisi Beklenmedik Şekilde Oldu!

Ve Euro 2020 tamamlandı. Bu kupada, 53 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya şampiyonluğu göğüslerken, finaldeki rakibi İngiltere ise ilk kez final maçına çıkma başarını elde etti. Tüm dünyanın ortak olduğu heyecan, elbette internet kullanımını da önemli ölçüde etkilemiş durumda. Yapılan araştırmaya göre Euro 2020 boyunca internet trafiği kat kat arttı.
İçerik Dağıtım Ağı sağlayıcısı Cloudflare'in paylaştığı verilere göre, final maçının yayınlandığı dakikalarda Birleşik Krallık'ta internet kullanımı 1.84 kat artmış. Spor yayınlarına halihazırda önemli ölçüde katkı sağlayan İngiltere'deki sonuç bu şekilde olurken, İtalya'da durum ise daha çarpıcı. Final maçı günü İtalya'da internet kullanımı, ülkede normal bir günde yerel spor sitelerine gelen trafik normunun tam 3.27 katına kadar yükselmiş.
Ancak daha şaşırtıcı olanı, Euro 2020 maçları üzerinden bahis oynayanların en büyük ilgiyi final maçından ziyade, İtalya – İspanya karşılaşmasına göstermiş olması. İtalya ve İspanya arasında oynanan yarı final maçında, bahis düzenleyen web sitelerine yapılan ziyaret, normal seviyenin tam 2.53 katı seviyesine ulaşmış.
Pek tabi Euro 2020'ye olan ilgi sadece seyirciler ve bahisçiler tarafından değildi. Siber suçlular da Euro 2020'ye yoğun ilgi gösterdi ve siber suçluların çevrimiçi hesaplara ve kişisel bilgilere yönelik saldırıları tam 3 katına çıktı. Bir siber güvenlik şirket, Imperva'nın verilerine göre, turnuva boyunca siber saldırı ölçeğinin arttığı gösterilirken, haziran ayı sonundaki ilk eleme turunda zirveye ulaştığı gösterilmiş.
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