1900'lerde İnsanların Kafasına Karıştıran "Konuşan At" Hans'ın Hikayesi!

Almancayı anlayabilen, matematik işlemleri yapabilen ve hatta sanatçıları eserlerine göre tanımlayabilen "dahi at" Hans'ın garip hikayesi...

  • Levent Öztürk
1900'lerin ünlü konuşan atı Hans ve garip hikayesi
Rosenfeld Media

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