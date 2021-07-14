1900'lerde İnsanların Kafasına Karıştıran "Konuşan At" Hans'ın Hikayesi!

Almancayı anlayabilen, matematik işlemleri yapabilen ve hatta sanatçıları eserlerine göre tanımlayabilen "dahi at" Hans'ın garip hikayesi...

14 Temmuz 2021 01:30

Levent Öztürk