Evde ekmek yaptığınız gibi maya da yapabilirsiniz! İşte evde maya tarifi!

Şu sıralar herkes evde ekmek tarifi araştırıyor ve evde kendi ekmeğini yapıyor. Bunun için de mayaya ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu yola girdiyseniz, mayanın internet satış kanallarında ve çoğu markette düşenmiş olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Peki evde maya nasıl yapılır? İşte biyologdan evde maya yapımı!