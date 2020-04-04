Evde ekmek yaptığınız gibi maya da yapabilirsiniz! İşte evde maya tarifi!

Şu sıralar herkes evde ekmek tarifi araştırıyor ve evde kendi ekmeğini yapıyor. Bunun için de mayaya ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu yola girdiyseniz, mayanın internet satış kanallarında ve çoğu markette düşenmiş olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Peki evde maya nasıl yapılır? İşte biyologdan evde maya yapımı!

Evde ekmek yaptığınız gibi maya da yapabilirsiniz!

Koronavirüs sebebiyle hemen hepimiz evlerimizde karantina hayatı yaşıyoruz. Dünyanın birçok noktasında insanlar evlerine kapandıkları için hemen her şeyi depolama eğiliminde oldular. Tuvalet kağıdı, makarna, pirinç, un vb... Eğer bu sırada siz de evde ekmek yapma girişiminde bulunduysanız, görmüşsünüzdür ki stokları tükenen ürünler arasında maya da yer alıyor. Peki evde ekmek yapmak mümkün de, mayayı yapmak neden mümkün olmasın? İşte evde maya yapımı!

EVDE EKMEK MAYASI NASIL YAPILIR?

Bir biyolog insanların Koronavirüs günlerinde eve maya istiflendiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve insanlara evde nasıl maya yapıldığını öğretmeye karar verdi.

Biyolog ve maya uzmanı Sudeep Agarwala kısa süre önce Twitter'da ekmeği seven ve evde kendi ekmeklerini yapmak isteyen ancak bunu yapmak için mayası olmayan insanlarla basit ve anlaşılır bir yaşam ipucu paylaştı.

Sudeep'in maya tarifi kurutulmuş meyve, un ve suyu içeriyor. Ve tabi ki biraz zaman ve sabır.

Taze meyve de kullanabilirsiniz, ancak önceden bunların yıkanmamış olması gerekiyor. Ancak şu sıralar bir şeyleri yıkamadan tüketmek için çok kötü bir zaman olduğu için bu seçeneği yalnızca çok güvendiğiniz veya kendi yetiştirdiğiniz meyvelerde tercih edin.

Kendi mayanızı nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar özetle şöyle:

Meyveleri alın, bir kavanoza atın ve karışıma 30 ila 40 mililitre (2-3 yemek kaşığı) su ekleyin. Suyun bulanmaya başlayacağını göreceksiniz, işte bu maya!

Ardından, yumuşak ve ıslak bir hamur yapmak için aynı miktarda un ekleyin. Sudeep'e göre, eski un da kullanabilirsiniz, beyaz un ise en iyi performansı veriyor. Organik olmayan ve glüten bakımından zengin un da aynı işi görüyor.

Karışımı ılık tutun, sıcak değil, soğuk da değil, ılık. 12 saat sonra, karışımın içindeki mayadan kaynaklanan kabarcıkları göreceksiniz.

24 ila 48 saat sonra bu karışım gevşeyecek, bu noktada bu karışımdan biraz almanız ve 30-40 mililitre su daha eklemeniz gerekecek. Un ekleyin ve işlemi tekrarlayın. Bu sefer mayalanma işlemi hızlanacak ve baloncuklar daha çabuk ortaya çıkmaya başlayacak.

Maya uzmanının tweetleri yazıldıkları günden itibaren viral bir hale gelerek 26.000'den fazla retweet ve 114.000 beğeni topladı.

Çok sayıda insan Sudeep'e bu ipuçları için teşekkür etti. Sudeep kendisine maya yapımı ile ilgili sorulan püf noktalarını da cevapsız bırakmadı.

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