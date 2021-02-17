Evden Çalışma ve Eğitim Teknolojik Ürünlerin Satışını Artırdı

Evden çalışma ve eğitimin yaygınlaşması teknoloji ürünlerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. İş ve eğitim süreçlerini evlerine taşıyanlar bu sürece uyum sağlayacak ekipmanlara yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor.

Evden Çalışma Teknoloji Ürünlerin Satışını Artırdı

Geçtiğimiz dönemin en önemli gelişmesi kuşkusuz ki pandeminin etkileri oldu. Gündelik hayata ait nerdeyse tüm alışkanlıkları değiştiren Koronavirüs salgını hem iş hem de eğitim hayatındaki standartları yeniden belirledi. Uzaktan eğitim ve çalışmanın yaygınlık kazanması paralelinde bu sisteme uygunluk sağlanmasına yarayan teknolojik ekipmanların satışı artarken, evden çalışan ve eğitimini sürdürenler boş vakitlerini değerlendirmek için bilgisayar oyunları ve multimedya içeriklere yoğun talep gösterdiler.

Pandemiyle birlikte birçok firma evden çalışma modeline geçti. Bu süreçte özellikle başta banka ve çağrı merkezi çalışanları olmak üzere pek çok kurumsal çalışan evden çalışma modeline günden güne alıştı. Çalışanlar, ofisteki çalışma ortamının benzerini sağlamak ve işlerini daha rahat yapmak amacıyla belirli teknolojik ürünlere talep gösterdi. Bu dönemde çalışanlar; video konferanslar için webcam, dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar soğutucu, yazıcılar ve bilgisayar bileşenleri gibi kategorilere yoğun talep gösterdi.

Hazır sistem bilgisayar satışları 3 kata varan oranda artış gösterdi

İncehesap.com tarafından açıklanan verilere* göre geçtiğimiz dönemde, hazır sistem ve kulaklık satışları 2.9 kat, monitör ve webcam satışları 2.6 kat, klavye satışları ise 2.4 kat artış gösterdi. Bu dönemde ilgi gösterilen diğer kategoriler ise dizüstü bilgisayar ve mouse oldu. Dizüstü bilgisayar satışları 2 kat artarken, mouse satışlarında ise yüzde 70 artış yaşandı. 

Dizüstü bilgisayar, kulaklık, klavye ve projeksiyon cihazı sayfalarına yoğun ilgi

Verilere göre; aynı dönemde site trafiğinde de benzer bir artış gözlemlendi.  Hazır sistem sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı 6.5 kat, webcam sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı ise 4.5 kat arttı. İlgi gösterilen diğer kategoriler ise dizüstü bilgisayar, kulaklık, klavye ve projeksiyon cihazı oldu. Bu kategorilere ait sayfaları ziyaret eden kullanıcıların sayısı yüzde 70 oranında arttı. Dizüstü bilgisayar soğutucu sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı 3.1 kat, yazıcı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı 2,5 kat, mouse sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı ise yüzde 80 oranında artış gösterdi.

Önümüzdeki dönemde de teknolojiye olan ilgi ve ihtiyaç artmaya devam edecek

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen; "Uzaktan çalışma modelinin 2021'de de devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde talebe bağlı olarak dizüstü bilgisayar ve hazır sistem bilgisayar gibi ürünlere olan talep artmaya devem edecektir.  Uzaktan eğitim de eğitim sisteminin bir parçası olmaya devam edecek ve buna bağlı olan teknolojilere yönelik de talep sürecektir" diyor. 

Geçtiğimiz dönemde eğitim sektöründe neredeyse tüm kademelerde uygulanan uzaktan eğitim modelinin hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin belirli teknolojik ürün gruplarına yoğun ilgi göstermelerine neden olduğunun altını çizen Erzen, "Eğitim sektöründekiler, dizüstü bilgisayar, webcam ve bilgisayar bileşenleri gibi kategorilere ilgili gösterdi. Evden çalışan ve evden eğitimini sürdürenler boş vakitlerini eğlenceli bir aktiviteyle değerlendirmek için bilgisayar oyunlarına ve multimedya içeriklere de ilgi gösterdiler" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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