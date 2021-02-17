Evden Çalışma ve Eğitim Teknolojik Ürünlerin Satışını Artırdı

Evden çalışma ve eğitimin yaygınlaşması teknoloji ürünlerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. İş ve eğitim süreçlerini evlerine taşıyanlar bu sürece uyum sağlayacak ekipmanlara yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor.