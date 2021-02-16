NVIDIA GeForce RTX 30 GPU'lu Tulpar T5 ve Tulpar T7 Satışa Çıktı!

Monster Notebook, oyun oynarken veya içerik üretirken en iyi performansı en ileri teknolojiyle birleştirmek isteyenler için Tulpar serisini en yeni NVIDIA GeForce RTX™30 ekran kartı serisi ile donattı. Her ihtiyaca uygun 7 farklı alternatif sunulan Monster Tulpar modellerine sahip olmak isteyenler, Monster Notebook web sitesi üzerinden ön sipariş verebiliyor. 10. nesil i7 işlemci, 144Hz FHD ve 165 Hz QHD ince çerçeve seçenekleri, genişletilebilir ram ve SSD opsiyonunun yanı sıra ince kasadan oluşan Monster Tulpar serisi sahipleri NVIDIA GeForce RTX™30 ekran kartlarıyla gelen yapay zeka desteği, Işın İzleme Teknolojisi, DLLS Teknolojisi ve NVIDIA Broadcast özelliklerinin keyfini sürecek.
Yapay zeka destekli 2. nesil RTX mimarili Ampere
Yeni Tulpar serilerinde görev alan GeForce RTX™ 3060 ve GeForce RTX™ 3070 ekran kartları, bünyelerinde yeni RT ile tensör çekirdeklerine ilave olarak duraksız işlem özellikli çoklu işlemciler barındırıyor. NVIDIA'nın ödüllü 2. nesil RTX mimarisi Ampere ile üretilen GeForce ekran kartlı Tulpar'lar, yüksek performans beklentisini her zamankinden daha hızlı ve daha iyi hale getirmek için kullanılan yapay zekayı ve yeni sistem optimizasyonları ile yerine getiriyor.
NVIDIA Reflex ile oyuncular bir adım önde
GeForce RTX™30 Serisi ekran kartları ile birlikte ortaya çıkan NVIDIA Reflex teknolojisi, rekabetçi oyunlarda oyuncunun karşılaştığı gecikmeyi en aza indiriyor. Azaltılmış gecikme, oyuncunun hareketlere rakibinden daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Hedeflerine daha hızlı nişan alan, daha hızlı tepki süresine sahip oyuncular özellikle espor tabanlı rekabetçi oyunlarda bir adım öne geçmiş oluyor.
Işın izleme teknolojisi Tulpar'da
Işığın fiziksel davranışını simüle etmenin ötesinde görsel detaylar ve gerçekçilik öğelerini en yüksek seviyede akıcı bir biçimde sunan Işın İzleme Teknolojisi'ne sahip RTX™30 ekran kartları, geleceğin teknolojisini bugün yaşatıyor. Günümüzün en popüler oyunlarında eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatan RTX teknolojisi, sinema kalitesindeki görselleri gerçek zamanlı işleme özelliğine sahip.
DLSS teknolojisi ile açılan yeni FPS kapıları
Görsel oyun deneyimi veya içerik üretiminde vazgeçilmez olan ve hep daha fazlasının beklendiği FPS hızı, NVIDIA DLSS teknolojisi ile zirveye ulaşıyor. GeForce RTX™30 ekran kartlarının üzerindeki yapay zeka teknolojisiyle çalışan özel tensör çekirdekleri, kare hızlarını, görüntü kalitesinden ödün vermeden artırıyor. Teknolojide çığır açan yapay zekâ destekli görüntü oluşturma teknolojisi NVIDIA DLSS sayesinde maksimum FPS ve maksimum kalite elde ediliyor.
Oyun deneyiminizi NVIDIA Broadcast ile canlı paylaşın
Günümüzün vazgeçilmez trendi olan oyun deneyiminin canlı paylaşımı konusunda da yenilikler getiren NVIDIA, yeni uygulaması NVIDIA Broadcast ile yayıncı olmak isteyen oyuncuların hayatını kolaylaştırıyor. NVIDIA Broadcast uygulaması, yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video özellikleri ile oyun alanını ev stüdyosuna dönüştürüyor. Böylece canlı yayınlar, sesli sohbetler ve video konferans görüşmeleri bir üst seviyeye taşınıyor.
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