Evden Çalışmakla İlgili Şaşırtıcı Araştırma: Herkes O Kadar da Mutlu Değil!

COVID-19 salgını ile uzaktan çalışmak da artık standart hale geldi. Peki, insanlar bundan ne kadar mutlu? Yapılan araştırma, şaşırtıcı sonuçları ortaya koyuyor.