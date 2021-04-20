Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

COVID-19 salgınının son sürat sürdüğü günümüzde dışarıdan evimize gelen paketlerin hijyenini nasıl sağlamamız gerektiğini bilmemiz hastalığın yayılmasını engellemek için büyük önem taşıyor. Peki, hijyeni nasıl sağlamalı?