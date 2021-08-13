Evden Çalışmaya Devam: Delta Varyantı, Facebook'a Geri Adım Attırttı

COVID-19 salgınının hız kesmesi ile birlikte ofislere dönmeye hazırlanan şirketler, bu kararlarını birer birer erteliyor. Delta varyantı nedeniyle yükselişe geçen vaka sayıları sonrasında ofise dönüşü erteleyen devlere şimdi de Facebook katıldı. ABD'deki Facebook çalışanları, en azından yıl sonuna kadar evden çalışmaya devam edecek.
Şirket, delta varyantı nedeniyle artan COVID-19 vakalarıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'deki çalışanlarını ofise geri getirme planlarını erteledi. Sosyal medya devi, bu yazın başlarında ABD ofislerini Eylül ayına kadar yüzde 50 kapasiteyle yeniden açmayı planladığını açıklamıştı. Ancak bu zaman çizelgesi, şimdi Ocak ayına ertelenmiş durumda.
Facebook, 2020'nin başlarında, ofislerini ilk kapatanlar arasında yer almıştı. Şirket ayrıca ABD'li çalışanlarının COVID-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını da açıklamış durumda. Mark Zuckerberg'in, işgücünün en azından yarısının önümüzdeki 5-10 yıl içinde kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçmesi için planlar yaptığı da biliniyor.
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