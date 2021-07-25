Aşı Karşıtları, Aşı Olmayı Neden Reddediyor? Hangi Ülke Aşıya Daha İstekli?

Aşı karşıtlarının genellikle zengin ülkelerde güçlü olduğu çok da şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Peki ama insanlar neden COVID-19 aşısı olmak istemiyor?