Aşı Karşıtları, Aşı Olmayı Neden Reddediyor? Hangi Ülke Aşıya Daha İstekli?

Aşı karşıtlarının genellikle zengin ülkelerde güçlü olduğu çok da şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Peki ama insanlar neden COVID-19 aşısı olmak istemiyor?

Aşı Karşıtları, Aşı Olmayı Neden Reddediyor?

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