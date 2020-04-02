Evdeyken online gezebileceğiniz 10 müze

Evlerimizde sosyal izolasyonda olduğumuz bu süreçte film izlemek, kitap okumak gibi çeşitli aktivitelere yöneliyoruz. Peki evden çıkmadan müze gezmeye ne dersiniz? Müze gezmeyi sevenler ve farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için online gezebilecekleri müzeleri araştırdık. İşte evinizden çıkmadan gezebileceğiniz online müzeler...