Evdeyken online gezebileceğiniz 10 müze

Koronavirüs sebebi ile birçok kişi kendisini evde karantinaya aldı. Birçok etkinlik iptal olurken, müzeler, spor salonları ve daha birçok yer kapatıldı. Evde olduğumuz bu süreçte sosyalleşmeye devam etmek mümkün. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dışarıda yapılan birçok şey evde artık online olarakta yapılabiliyor. Bunlardan birisi de online müze gezmek. Evde kalmamız gereken bu günlerde gezebileceğiniz online müzeleri araştırdık. Birlikte inceleyelim:
1. Louvre Müzesi / Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, dünyanın en çok ziyaretçi çeken müzeleri arasında yer alıyor. İçerisinde 350 binden fazla eser bulunan müzede şüphesiz önemli eserlerden biri de meşhur Mona Lisa tablosu. Sanal tur sayesinde bütün müzeyi 360 derecelik görüş açısıyla gezebilirsiniz.
2.British Müzesi – Londra
Antik Rosetta Taşı ve Mısır mumyaları gibi önemli eserleri barındıran British Müzesi Londra'da bulunuyor. Aynı zamanda Afrika'da dokunan artık sanat eseri sayılan bazı tekstil ürünlerini de görmek mümkün. Her sene yaklaşık 5 milyonu aşkın ziyaretçinin kapısını araladığı müzeyi online gezmeniz mümkün. Müzeyi gezmek için tıklayınız.
3. Guggenheim Müzesi- New York
Frank Lloyd Wright'ın imzasını taşıyan ilginç tasarımı sayesinde New York'un simge yapılarından biri haline gelen Guggenheim Müzesi ikonik görünüme sahip.Modern ve çağdaş dönemlerin önemli eserlerinin sergilendiği müzeyi spiral merdivenleri çıkmadan evinizden gezebilirsiniz. Müzeyi gezmek için tıklayınız
4. Ayasofya Müzesi- İstanbul
532-537 yılları arasında inşa ettirilmiş ve kilise olarak kullanılmış olan Ayasofya, 1453 yılında İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri Ayasofya'yı sanal tur ile gezebilirsiniz.
5. Ulusal Sanat Galerisi- Washington
2000'den fazla eser bulunan Ulusal Sanat Galerisi'nde "Van Gogh's Van Goghs: Masterpieces from the Van Gogh Museum Amsterdam" ve "Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia: Milennium of Glory" gibi harikulade sergiler yer alıyor. Bu müzeyi de online olarak gezmek mümkün. Gezmek için tıklayınız
6. Pergamon Müzesi - Berlin
Berlin'de yer alan Pergamon Müzesi, Babil İştar Kapısı ve elbette Pergamon Altarı dahil olmak üzere birçok antik esere ev sahipliği yapıyor.Bergama ve Milet'ten getirilen eserlerin sergilendiği bu müzeyi evinizden çıkmadan gezebilirsiniz. Gezmek için tıklayınız
7. Oyuncak Müzesi- İstanbul
Hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çeken İstanbul Oyuncak Müzesi Göztepe'de bulunuyor. Şair-yazar Sunay Akın tarafından 2005 yılında kurulan bu müzede 4000'den fazla oyuncak bulunuyor. 360 derece sanal tur ile müzeyi gezebilirsiniz.
8. Rijksmuseum- Amsterdam
Dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip olma özelliğini taşıyan Rijksmuseum, Amsterdam'ın meşhur fotoğraf noktası 'I Amsterdam' yazısının arkasında bulunuyor. Rembrandt ve Jan Vermeer gibi Hollanda'nın Altın Çağ döneminin sanatçılarının eserlerini görebileceğiniz bu müzenin salonlarını online olarak gezebilirsiniz. Gezmek için tıklayınız
9. Dali Müzesi - İspanya
Salvador Dali'nin ilk sergisini gerçekleştirdiği bu müzede ressamın günümüzde sürrealist eserleri sergileniyor. 4000 eserden oluşan kendi koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzeyi İspanya'ya gitmeden evinizden gezebilirsiniz. Gezmek için tıklayınız
10. Vatikan Müzesi- Vatikan
Sanatın kalbi olarak da adlandırılan Vatikan Müzesi, yüzyıllar boyunca papaların küratörlüğünde oluşmuş klasik heykeller gibi önemli sanat eserlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Özellikle Sistine Şapeli'nin tavanındaki işçiliği incelemek epey vakit alıyor. Bu müze de sizlere sanal tur imkanı sunuyor.
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