Evden çalışırken yardımcı olabilecek 8 uygulama

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan Corona Virüs sebebi ile birçok firma evden çalışma uygulamasına geçti. Evden çalışma sistemi ile firmalar hem çalışanlarını koruyor hem de virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor. Evden çalıştığımız bu süreçte işlerimizi kolaylaştıracak bazı uygulamalar yer alıyor. Sizler için derlediğimiz evden çalışırken yardımcı olabilecek uygulamalara göz atabilirsiniz...
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1. KULLANIMI KOLAY OLAN VE İLETİŞİMİ KOPARMAK İSTEMEYENLERE "WHATSAPP"
Dünyada ve ülkemizde en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iş dünyasında ve bireysel görüşmelerde oldukça yoğun kullanılıyor. Kolay ve karmaşık olmayan tasarımı ile bu uygulama aynı zamanda web uygulaması sayesinde bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.
2. ÇALIŞANLARIN VAZGEÇİLMEZİ "SKYPE"
Skype, çevrimiçi mesajlaşma, görüntülü ve sesli olarak konuşma platformu olarak biliniyor. Çalışanları vazgeçilmez uygulamaları arasından bulunan Skype, uzaktan çalışırken sesli ve görüntülü (video) konferans ihtiyacını gideriyor. Bu uygulama ile aynı zamanda sunumlarınızda çevrim içi olarak ekiplerle ve gruplarla paylaşabilirsiniz.
3. PLANLARI ORGANİZE ETMEK İÇİN "WUNDERLIST"
Planlarınızı organize etmenin yollarından birisi de Wunderlist. Bu uygulamanının özellikleri arasında not alma, yapılacaklar listesi oluşturma, alışveriş listesi oluşturma ve ekipçe takip edebileceğiniz bir iş listesi oluşturma imkanı bulunuyor.
4. GMAİL KULLANANLARIN ADRESİ "GOOGLE HANGOUTS"
Anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformu olarak bilinen Google Hangouts, hem görüntülü konuşma hem de mesajlaşma ve ses iletişimi konusunda oldukça iyi hizmet veriyor. 2013 yılında kullanıcılarla buluşturulan bu uygulama ile hem yazarak mesajlaşabiliyor, hem de (aynı anda 10 kişiye kadar) video konferans yapabiliyorsunuz.
5. DOKÜMANLARINIZI DEPOLAMAK İSTİYORSANIZ "GOOGLE DRIVE"
Google tarafından oluşturulan Google Drive, dosya depolamaya ve düzenlemeye imkan sağlıyor. Google araçlarıyla senkronize çalışabildiği için slayt ve e-tablo, doküman oluşturabilir veya paylaşabilirsiniz.
6. PROJE YÖNETİMİ İÇİN "TRELLO"
İçerik yönetimi için kullanılabilecek dünyanın en yaygın proje yönetim uygulamalarından biri olan Trello ile çeşitli listelerinizi yönetebilir, isterseniz ayrıntılı iş akışları kurgulayabilir ve davet edeceğiniz takım üyeleriyle birlikte çalışabilirsiniz.
7. EVDE ÇALIŞIRKEN SAĞLIKLI KALMAK İSTEYENLERE "SWORKIT"
Evden çalışırken sağlığınız için spor yapmakta önemli. Sworkit, arayüzü ve deneyimli eğitmenleri sayesinde evde spor yapma imkanı sağlıyor. İstediğiniz tarzda dersi seçerek kendi programınızı oluşturabileceğiniz uygulama, sizi tanıyarak size özel çalışmalar da belirliyor.
8. NOT ALMADAN ÇALIŞAMAYANLAR İÇİN "REALTIMEBOARD"
Not almadan çalışamayanlardansanız bu uygulama size göre. Hem bireysel hem de ekibinizle kullanabileceğiniz bu uygulama size sanal tahta özelliği sunuyor. Mobil ve masaüstü olarak tercih edebileceğiniz Realtimeboard ile not alabilir, aldığınız notu metin olarak veya post-it olarak paylaşabilir veya fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz.
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