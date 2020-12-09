Everest Dağı'nın yüksekliği yeniden hesaplandı! Yaklaşık 1 metre uzadı!

Everest Dağı'nın yüksekliği konusu uzun süredir devam eden bir tartışma. Everest'te Çinli ve Nepalli bilim insanlarının yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğu duyuruldu...