Everest Dağı'nın yüksekliği yeniden hesaplandı! Yaklaşık 1 metre uzadı!

Dünyanın en yüksek dağı Everest'te Çinli ve Nepalli bilim insanlarının yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliği 8848.86 metre çıktı. Şimdiye kadar ülkeler, üstüne kar kapağı eklenip eklenmemesi konusunda farklı görüşteydi.
BBC'nin haberine göre Çin'in 8,844,43 milyonluk önceki resmi ölçümü, dağı Nepal'inkinden yaklaşık dört metre daha aşağıya koymuştu. Everest, Çin ile Nepal arasındaki sınırda duruyor ve dağcılar her iki taraftan tırmanıyor.
Nepal dışişleri bakanlığı ve araştırma departmanındaki yetkililer, her iki ülkeden de anketörlerin yeni yükseklik konusunda anlaşmak için koordinasyon sağladığını söyledi.
Dünyanın en yüksek noktasının yeni ölçümünü ortaklaşa duyurmak için anlaşma, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Nepal'in başkenti Katmandu'ya geçen yıl yaptığı ziyaret sırasında yapıldı.
BOY FARKI NEDEN OLUŞTU?
Çinli yetkililer daha önce Everest Dağı'nın kaya yüksekliğine göre ölçülmesi gerektiğini söylerken, Nepalli yetkililer zirvenin tepesindeki karın da dahil edilmesi gerektiğini savundu.
Çinli araştırmacılar, 2005 yılında dağı ölçtükten sonra rakamlarını hesaplamışlardı.
Nepal hükümet yetkilileri 2012'de BBC'ye Çin'in boyunu kabul etmeleri için Çin'den baskı altında olduklarını ve bu nedenle "rekoru bir kerede düzeltmek" için yeni bir ölçüm yapmaya karar verdiklerini söylediler.
Nepal'in Everest Dağı için kullandığı 8.848 metrelik yükseklik, 1954'te Hindistan Araştırması tarafından belirlendi, ancak ülke ilk kez zirveye ilişkin kendi ölçümünü gerçekleştirdi. Dört Nepalli arazi araştırmacısı, zirveye gitmeden önce görev için iki yıl eğitim aldı.
EVEREST DAĞI NASIL YENİDEN ÖLÇÜLDÜ?
Dağların yükseklikleri, taban olarak ortalama deniz seviyesi ile ölçülür. Yani bu, tepenin nerede olacağından ziyade, alt kısmın nerede olacağıyla ilgili.
Nepal, Bengal Körfezi'ni deniz seviyesi olarak kullandı, ancak Hindistan, Hindistan-Nepal sınırına yakın, Everest'e daha yakın bir noktayı körfezden incelemiş ve Nepalli araştırmacılara bu noktada yüksekliği sağlayabilmişti.
Oradan, Nepal, Everest'in ilk görünür hale geldiği noktaya kadar yaklaşık 250 km (155 mil) uzanan bir görüş hattı istasyonları ağı kurarak ölçebileceği ve bir araya getirebileceği bir noktalar zinciri oluşturdu.
Bu kez Çinli araştırmacılar, ABD'nin sahip olduğu Küresel Konumlandırma Sistemi veya GPS'e rakip olduğuna inanılan Çin'in BeiDou navigasyon uydu sistemini kullandılar.
Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, "Buzulun izlenmesine yardımcı olmak ve ekolojik koruma için sistemi kullanmak, kar derinliği, hava durumu ve rüzgar hızı da ölçülecek," dedi.
Nepalli araştırmacılar hesaplamalarını yapmak için GPS kullandılar.
Dhakal BBC'ye verdiği demeçte, "Bu verileri, Everest Dağı'nın yüksekliğini belirlemek için uluslararası kabul görmüş metodolojiyi kullanarak işledik" dedi.
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