Henüz Çok Az Yerde Hizmete Giren 5G, Everest Dağı'nın Zirvesine Geldi

Huawei ve China Mobile, 5G bağlantısını Everest Dağı'nın zirvesine getirdiklerini duyurdular. Böylece 5G'yi, 6500 metrede "yeni bir yükseğe" taşımış oluyorlar. İki firma, bir süredir 5G bağlantısını 5.300 metredeki Ana Kamp'a, 5.800 metredeki Geçiş Kampı'na ve 6.500 metredeki İleri Kamp'a getirmek için ortak bir çalışma yürütüyordu.
Huawei, Everest Dağı'na kuzey eğiminden ulaşımın 60'ıncı yıldönümünde ve Çin'in Everest Dağı'nı doğru olarak ilk resmi ölçümünün 45'inci yılında, 5G ağının Everest Dağı'na iletişim hizmeti vermesinin öneminin büyük olduğunu söyledi.
Huawei'nin teknik çözümleri sayesinde China Mobile, dağa tırmananlar için güvenilir kapsama alanı sunabiliyor. Bu çözüm, Everest Dağı'nda dikey olarak iyi bir şekilde çalışan çok esnek üç boyutlu dar ışınlara imkan tanıyor. China Mobile, Ana Kamp'ta 1,66 Gbps indirme ve 215 Mbps yukarı yükleme hızı sunuyor.
Ağın düzgün çalışması için ağ uzmanları, 5.300 metre ve üstü yüksekliklerde 7/24 görev alıyorlar. Bu da yaşanabilecek problemleri kolay bir şekilde çözmelerine imkan tanıyor.
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