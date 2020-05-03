Henüz Çok Az Yerde Hizmete Giren 5G, Everest Dağı'nın Zirvesine Geldi

Henüz Dünyanın çok büyük bir kısmı 5G ile tanışmayı başaramadı. Ama 5G, hiç hayal bile edemeyeceğiniz bir yere, Everest Dağı'nın en tepesine geldi bile...