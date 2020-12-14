Bilim İnsanları Uzaya 2 Örümcek Gönderdi; Nasıl Ağ Kurduklarını Gözlemledi

Astronot olmak istiyorsanız, NASA'ya başvuru göndermeden önce örümceklere karşı duygularınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmada, bilim insanlarına "sekiz ayaklı bazı arkadaşlarını" Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürme görevi verildiği yazıyor. Spider-Man hayranları bile sıfır yerçekiminde çok fazla bacağa sahip olmanın ideal bir çalışma ortamı olmadığını kabul edecektir, ancak The Science of Nature dergisinde yayınlanan araştırma, bir örümceğin, yer çekimsiz bir ortamda ağını nasıl inşa ettiğine dair yeni ve şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkardı.
Dünya'daki örümcekler asimetrik ağlar oluşturuyor ve merkez ağın üst kısmına dibinden daha yakın oluyor. Bu, örümceklerin yiyecekleri yakalamak için çabalarken yerçekimi ile mücadele etmemelerini sağlıyor. Aynı nedenden dolayı, örümcekler dinlenirken baş aşağı dururlar. Peki, yerçekimi faktörü ortadan kalkınca, örülen ağ neye benzer?
Astronotlar bunu öğrenmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na bazı örümcekler taşıdı. Denekleri, iki yavru Trichonephila clavipes türü örümcekti. İki ay boyunca sıfır yerçekiminde ağ ördüler. Çalışmaları her beş dakikada bir fotoğraflandı ve Dünya'da bırakılan, neredeyse aynı deney koşullarında yaşatılan iki örümceğin ağları ile karşılaştırıldı.
Yerçekiminin etkisi altındaki çoğu örümcek gibi, Dünya üzerindeki Trichonephila örümcekleri de merkez üstte olacak şekilde asimetrik ağlar inşa ettiler ve dinlenirken baş aşağı durdular. Uzaydaki örümceklerin yerçekimi etkisi altında olmadıkları için simetrik ağlar oluşturacağı ve dinlenirken farklı açılarda duracakları düşünülüyordu.
Uzay örümcekleri çoğunlukla simetrik ağlar inşa ettikleri için varsayımlar kısmen doğru çıktı. Ancak çabalarının daha yakından incelenmesi, ışığın da ağ yapımında bir etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Işık açıkken örülen ağlar, ışık kapalıyken olduğundan daha simetrikti. Yönelim de benzer bir şekildeydi. Örümcekler ışık kapalıyken gelişigüzel dinlendiler, ışık açıldığında ışıktan uzak durmaya çalıştılar.
Uzaydaki ağ örme işlemini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
[YouTube] https://youtu.be/dc6YKpwcfNY[/YouTube]
Araştırmacılar, "Yerçekiminin yokluğunda, ağ inşası sırasında ve merkezde av beklerken, ışığın yönünün örümcekler için bir yönlendirme kılavuzu görevi görebileceği sonucuna vardık" diyor.
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