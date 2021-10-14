Evinizi Sinema Salonuna Çevirecek Ses Sistemleri

Son dönemde sayıları hızla artan online video akış platformları sayesinde birkaç dakikada yüzlerce dizi, film ve video içeriğine ulaşmak mümkün. Ulaşabilecek video içeriklerin sayısının artmasıyla birlikte evinde dizi ve film seyredenlerin oranı da yükselmeye devam ediyor. Evde sinema deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri ise her biri ses teknoloji alanında uzman tüm dünyada kendini kanıtlamış markalar oluyor.
Bang & Olufsen, İskandinav sadeliğindeki şık tasarımı sanatsal ses teknolojisiyle birleştiriyor
Tüm lüks ve ses teknolojisi tutkunlarının tercihi olan Bang & Olufsen, ikonik tasarımıyla kaliteli sesi bir araya getiriyor. "Beosound Stage Dolby Atmos Soundbar", İskandinav sadeliğindeki şık tasarımı, sanatsal ses teknolojisiyle birleştiren mükemmel bir kombinasyon sunuyor.
"Dinleyenleri sarıp sarmalayan" üç boyutlu çevresel Dolby Atmos teknolojisine sahip Beosound Stage Soundbar, ayrı bir subwoofera ihtiyaç duymuyor. Soundbar, Dolby TrueHD ve adaptif bass destekli teknolojisiyle de öne çıkıyor.
AirPlay 2 ve Chromecast desteği ile farklı hoparlörlerle birlikte uyumlu çalışabilen ürün, sinema kalitesinde sesi kullanıcıların evine getiriyor. On bir adet sürücü ve dört woofer'a sahip olan soundbar ile sinema kalitesindeki sese ulaşmak için yapılması gereken tek şey ürünü HDMI kablosu ile TV'ye bağlamak.
Sennheiser AMBEO Soundbar: Geleceğin ev sineması
Beyonce, Adele, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimler Sennheiser tarafından üretilen mikrofonları tercih ederken marka, sahip olduğu derin Ar-Ge birikimi ve ses mühendisliği konusundaki tecrübesiyle inovatif ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.
Sennheiser AMBEO Soundbar, tek bir noktadan 3 boyutlu, surround, çevresel ve üç boyutlu ses sunan teknolojisiyle rakiplerinden ayrışıyor. Soundbar, oda kalibrasyonuyla benzersiz bir 3D ses deneyimi için mekanın özelliklerine uyum sağlıyor.
Soundbar, markanın ses teknolojileri alanındaki 75 yıllık tecrübesinin bir kanıtını sunuyor. Sennheiser'ın akustik mühendislik konusundaki tüm tecrübesini üzerinde toplayan AMBEO Soundbar, minimalist tasarım ve ileri teknolojiye sahip bir ürün.
Daha önce hiçbir soundbarın üretemediği derin ve güçlü basslarla dolu bir sese sahip olan ürün, bağımsız 13 high-end sürücüsüyle 5.1.4 ses deneyimi sunuyor.
Klipsch, ev sinema sisteminizin sesini en üst seviyeye taşıyor
Paul W. Klipsch'in 1946'da yarattığı efsanevi ses sistemleri markası Klipsch, kendine özgü patentli ses teknolojileri, el yapımı ve Hi-Fi kalitesindeki ürünleriyle tüm dünyada, her yaştaki müzik tutkunlarıyla özel bir şekilde buluşmaya devam ediyor.
Klipch, ev sineması kategorisinde yer alan ve giriş seviyesi olarak tanımlayabilecek, CINEMA 400 ve CINEMA 600 ürünleriyle ait olduğu segmentte üst düzey bir ses performansını kullanıcılarla buluşturuyor.
Dolby ATMOS üç boyutlu çevresel ses teknolojilerine sahip CINEMA 800 ve CINEMA 1200 ürünleri ise üst seviyede bir ses deneyimi sunuyor. Ürünler, gerçekçi sinematik çevresel ses performansıyla dikkat çekiyor. Ekstra iki adet surround hoparlöre sahip olan CINEMA 1200 ise sahip olduğu 11 adet açılı sürücüsü ile birlikte tarifi imkansız, güçlü ve derin bir ses deneyimi sunuyor.
Rakiplerine oranla çok daha yüksek bir ses gücünü, daha verimli bir şekilde sunan marka, her bütçeye uygun alternatif ürünlere sahip.
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