Joker 2 Gelecek mi; Ne Zaman Gelecek? Açıklama Joaquin Phoenix'ten Geldi!

Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Joker filmi 2019 yılında vizyona girmiş ve büyük başarı elde etmişti. Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran Joker filmi, sinemaseverleri de bilhassa memnun etmişti. Joker karakterine hayat veren Joaquin Phoenix de bu ilgiden dolayı elbette memnun ve hatta filmin devamında da rol almak istiyor.
Joaquin Phoenix, The Playlist ile yaptığı bir röportajda, içten içe Joker filminin devam etmesini istediğini anlatmış. Phoenix -Joker karakterini kastederek- "Bu adamla yapabileceğimiz ve hatta daha fazlasını keşfedebileceğimiz bazı şeyler var" diyerek Joker rolünü sürdürmek istediğini ima ederken, öte yandan projenin devamı olup olmayacağını bilmediğini de doğruladı.
Filmin yönetmeni Todd Philips, aslında Joker filmi için başlangıçta bir devam filmi planları olmadığını açıklamıştı. Fakat bu yılın başında Warner Bros'un Philips'e bir başka Joker filmi için yeşil ışık yaktığına dair bilgiler de ortaya çıkınca, elbette Joker 2 için pek çok kişinin içinde yeni bir umut doğdu. Fakat anlaşılan şu an elle tutulur bir bilgi yok. Fakat en azından Joaquin Phoenix'in hala rol için hevesli olduğunu duymak güzel olsa gerek. Zira Heath Ledger'dan sonra en akılda kalıcı performansı Joaquin Phoenix'den gördük.
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