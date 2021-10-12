Joker 2 Gelecek mi; Ne Zaman Gelecek? Açıklama Joaquin Phoenix'ten Geldi!

Joaquin Phoenix, kendisine Oscar ödülünü getiren Joker filmi hakkında konuştu. Joker 2 geliyor mu?

  • Ercan Uğurlu
Joker 2 Ne Zaman Gelecek?

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