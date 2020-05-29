Evinizin Havasını Nasıl Tazeleyebilirsiniz?

Kovid-19 nedeniyle özellikle evden çalışmaya başladığınız bu günlerde sürekli kapalı bir ortamda bulunduğunuzdan odaklanmaya daha fazla ihtiyaç da duyabiliyorsunuz. Peki, temiz hava için ne yapmalı?