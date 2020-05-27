Zoom'dan, Facebook Tarafından Satın Alınan Giphy ile İlgili Öenmli Bir Adım

Kısa bir süre önce sosyal medya devi Facebook, ünlü GIF yapımı ve paylaşımı sitesi Giphy'yi 400 milyon dolarlık bir anlaşma ile satın almıştı ve bu devasa GIF kütüphanesini Instagram ve diğer Facebook uygulamalarına eklemişti.
Ayrıca Facebook, yine kısa bir süre önce, 50 katılımcıya kadar ve süre limiti olmayan yeni video görüşme hizmeti Messenger Rooms'u da yayımladı. Bu hizmet, küresel salgın sırasında kullanımı muazzam bir şekilde artan Zoom video konferans platformuna rakip olarak görülüyor.
Facebook'un attığı bu iki adım, görünüşe göre Zoom'u da bazı önemli kararlar almaya itmiş durumda. Zoom, ani bir kararla, Giphy'yi chat hizmetinden kaldırdığını duyurdu.
Her ne kadar firma bunun sadece geçici bir karar olduğunu söylese de, şüpheciler için durumun bu kadar ne olmadığı ve arka planda Facebook'un gölgesini gördükleri söylenebilir.
Yayınladığı blog yazısında Zoom, kullanıcılarına güçlü mahremiyet korumasının sunulduğundan emin olmak için Giphy kullanımının geçici bir süre Zoom Chat'ten çıkartıldığını söyledi: "Ek teknik ve güvenlik önlemleri alındıktan sonra özelliği tekrar aktif edeceğiz."
Kendi güvenlik sorunları ile de eleştirilerle karşılaşan Zoom, ekran paylaşımını sınırlamak, susturma ve ses açma değişiklikleri ve birden fazla cihazdan görüşmelere giriş yapmayı sınırlama gibi pek çok özelliği değiştirdi. Zoom'un Giphy'yi geçici olarak kaldırma kararı da Giphy'nin API'si ile ilgili olabilir.
Giphy, uygulamasının API'sinin kullanıcı verisine erişimi olmadığını her zaman belirtmekteydi ancak Facebook'un rakipleri, artık yönetimin Facebook'a geçmesi ile beraber hizmeti kendi platformlarına ekleme konusunda anlaşılır bir şekilde şüpheci davranıyorlar.
Kısacası, Facebook'un rakipleri, bu konuyu riske atmayı düşünmüyor gibi görünüyor. Facebook'un bir GIF yapımı firmasına bu kadar fazla para yatırmaktaki amacı pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Bu soruya verilen cevapların çoğu ise Facebook için pek iyi bir görüntü çizmiyor.
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