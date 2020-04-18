Evlerde Yaşama Renk Katacak #EvdeBeraberiz Programı Başladı

Koronavirüs ile mücadele nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kesim zamanlarının çoğunu evlerinde geçiriyor. Böylesi bir dönemde evlerdeki yaşamı renklendirmek de büyük önem taşıyor. Samsung, insanların evlerindeki geçirdikleri zamanı eğlenceli ve verimli hale getirmek için tüm Türkiye'yi davet ettiği #EvdeBeraberiz hareketi başlattı.
Bu hareket kapsamında spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla evlere renk katıyor. #EvdeBeraberiz hareketi ile insanların evlerinde geçirdikleri zamanı keyifli hale getirecek ünlü isimler ve gerçekleştirecekleri etkinlikler ise şu şekilde:
Fotoğrafçılık: Fotoğrafçı Ahmet Erdem ile evde yaratıcı fotoğraf çekme tüyoları
Moda: Moda uzmanı Rachel Araz ile evde kendi modanızı yaratın
Verimli Çalışma: Ünlü Youtuber Barış Özcan'dan evinizi ofise dönüştürecek tüyolar
Sanat: Karikatürist Emrah Ablak ile çizimler
Eğlence: Radyo programcısı ve stand-up sanatçısı Mesut Süre ile Rabarba Talk ve 3Y1T kanalıyla canlı yayında sohbetler
Spor: Sporcu Kerim Savaş Sarı'dan evde fit anlar
Mutfak: Yemek şefi Yağız İzgül ve sunucu Sedef İybar'dan enfes tarifler
Müzik: Deniz Baysal ile evde keyifli anlar
Ünlü isimlerle birlikte hazırlanan tüm bu etkinlikleri Samsung IGTV'den takip edilebilirsiniz.
Samsung'un #EvdeBeraberiz hareketi kapsamında hazırladığı diğer içeriklere erişmek için: https://www.samsung.com/tr/explore/tag.explore&tag&evdeberaberiz/
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın