Evlerde Yaşama Renk Katacak #EvdeBeraberiz Programı Başladı

Koronavirüs ile mücadele nedeniyle evlerinizde kalmaya devam ettiğiniz şu günlerde stres ve can sıkıntısı ile baş etmek de çok önemli. Samsung, insanların evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için ünlü isimlerle birlikte #EvdeBeraberiz isimli bir hareket başlattı.