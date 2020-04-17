NASA Bu Sefer de Mars'ta Bir "Çin Ejderhası" Buldu

NASA HiRise, Kızıl Gezegen Mars'ta bu sefer de herkesi şaşırtacak bir Çin Ejderhası buldu.

  • Levent Öztürk
NASA Mars'ta bu sefer de ejderha buldu
NASA/JPL/UArizona

Şimdiye kadar, hayal gücünün de etkisi ile, Mars'ta pek çok farklı ve garip cisim görüntüleri yakalandı. NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'ındaki HiRise kamerasının arkasındaki ekip ise, bu sefer bir ejderha görüntüsü oluşturdu.

HiRise ekibi, Mars'taki bir kanyonun görüntüsünü bir tweet ile paylaştı. görüntü Güney batı Melas Chasma'dan alınmış ve açık renkli alan, gerçekten de bir Çin ejderhasına benziyor.

Melas Chamas, gezegenin ekvatorunda yer alan devasa Valles Marineri kanyon sisteminin bir parçası ve NASA, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada buradaki oluşumların pek çoğu için hem su hem de rüzgar olaylarının etkisinin bulunduğuna kanıt olduğunu söylemişti.

MRO'nun kamerası bu ejderha benzeri görüntüyü aslında 2007 yılında çekmişti ve bu da HiRise arşivlerinde ne kadar fazla görüntü olduğunun bir göstergesi oluyor. Yörünge aracı 14 yıldan uzun bir süredir Kızıl Gezegen'de bulunuyor ve oradaki suyun tarihini incelerken, gezegenin yüzeyinin değerli görüntülerini Dünya'ya gönderiyor.

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