Koronavirüs Korkusu, Yıllar Önce Çalınan Tarihi Eseri Kurtardı

2020 yılı içerisinde yaşanan felaketlere bir de Koronavirüs salgını eklenince, insanlar da herkesi şaşırtan şeyler yapmaya başladı. İşte bunun son örneği.

17 Nisan 2020 10:00

Levent Öztürk