Koronavirüs Korkusu, Yıllar Önce Çalınan Tarihi Eseri Kurtardı

Henüz ilk çeyreğini bitirmemiş olmamıza rağmen, 2020 yılı içerisinde devasa yangınlar, Büyük Set Resifi'nin en büyük beyazlamayı yaşaması ve küresel Koronavirüs salgını (ve daha pek çok küçük olay) ile karşılaştık. Görünene göre bu durum, en azından bir kişide yaklaşan kıyamet korkusunu doğurdu ve bu kişi, Koronavirüs tehdidi ile beraber, vicdanındaki büyük bir yükü kaldırmak istedi. Yıllar önce David Şehri'nden tarihi bir kalıntı çalan bu kişi, 2.000 yıllık silah parçasını İsrail Antik Eserler Kurumu'na (IAA) teslim etti.
Genç yaşta hemen herkesin pek doğru sayılamayacak davranışlarda bulunduğu bir gerçek. Ancak 2005 yılındaki "asi" davranışı, bu kişinin 2020 yılında "ilahi gazaba" karşı korkusunu tetikledi. Bahsi geçen kişi, birkaç gün önce Pesah (Fısıh- Hamursuz) Bayramı için temizlik yaparken evinde bu tarihi ganimetini buldu: David Şehri'nde Kudüs Duvarları Ulusal Parkı'ndaki arkeolojik alandan alınmış bir ballista (devasa tatar yayına benzeyen mancınık türü tarihi savaş aracı) taşı. Şu ana kadar çalınan bu taşla ilgili hiçbir suçluluk hissetmemiş olsa da, Koronavirüs'ün yükselişi ile beraber bu sırrının vicdanı üzerindeki etkisi de arttı. IAA'nın açıkladığına göre bu tarihi mancınık "oku" artık olması gereken yere, yani Antik Eserler Kurumu'na dönmüş durumda.
Bir basın açıklamasında IAA, Moshe Manies isimli birinin kendileri ile iletişime geçerek, ismi verilmeyen hırsızın taş ile nasıl karşılaştığını anlattığını söyledi: "Olay, 15 yıl önce David Şehri alanını gezen ve bir ballista taşı sergisi ile karşılaşan iki genci içeriyordu. Çocuklardan biri bir taşı eve götürmüş. Arada geçen zamanda evlenmiş ve bir aile kurmuş. Şimdi de bana ulaşarak, geçen 15 yıldır taşın vicdanında büyük bir ağırlık oluşturduğunu söyledi. Koronavirüs'ün oluşturduğu kıyamet hissi ile beraber, vicdanını temizlemek için doğru zaman olduğunu hissettiğini söyledi ve benden taşı İsrail Antik Kurumuna geri teslim etmesine yardımcı olmamı istedi."
IAA yetkilileri, tarihi eserlerin her birinin büyük bir bulmacanın bir parçası olduğunun ve tek birinin bile yoksunluğunun yaşananların çözülememesi anlamına gelebileceğinin altını çiziyor: "Bir tarihi eser almış olan herkesin vicdanlarını rahatlatmalarını ve onu geri teslim etmelerini bekliyoruz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın