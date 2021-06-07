Excalibur Duyurdu: Şampiyona İsim Aranıyor!

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, güç ve performans bilgisayarı Excalibur'un yeni modelinin ismi için kullanıcıların kapısını çalıyor. İhtiyaçların ötesinde bir performans sağlayacak olan yeni Excalibur notebook ürününe verilecek isim kullanıcıların oylarıyla anket üzerinden belirlenecek.