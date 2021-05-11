Excalibur PUBG Arena Turnuvası Finali Nefes Kesti

Rakiplerin kendine gelmesine bir an olsun imkan bile verilmediği Excalibur PUBG Arena Turnuvası, kıyasıya mücadelelerle sona erdi. 20.000 TL ödüllü havuzdan pay almak isteyen 16 finalist takımın yarıştığı, oyun dünyasının güçlü markası Excalibur'un sponsorluğunda gerçekleşen PUBG Arena Turnuvası'nın şampiyonu ise zorlu günün sonunda İzmir Spor oldu.