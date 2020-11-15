F1 İstanbul Grand Prix'ini Kim Kazandı? İşte Tarihi Yarışın Detayları

F1 İstanbul Grand Prix'inde zafer, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un oldu. Sıralama turlarında pistten şikayetçi olan Hamilton, böylece 7. Dünya şampiyonluğunu da elde etti.