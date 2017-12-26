Face ID'ye Çin'den Yeni Rakip Geliyor!

Çinli telefon devi, kendi Face ID sistemine sahip olan yeni bir telefon modeli üzerinde çalışıyor!

Face ID'ye Çin'den Yeni Rakip Geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

Yapay zeka hayatımızı değiştiriyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Gelecek Android Sürümleri, Bu Bilgiyi Gizleyebilir
Google'ın Yeni Yapay Zekası Geliyor!
En İyi Yerli Emojiyi Tasarlayana Milano'da Eğitim
VR başlığı yüzünden öldü!
Lifecell, Son SMS'leri Uzaya Gönderiyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir