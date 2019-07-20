FaceApp'ın Başı Dertte!
Bir anda herkesin fotoğrafını ele geçiren "yaşlandırma uygulaması" FaceApp, yeni bir tehlike ile karşı karşıya!
Son günlerin viral uygulaması FaceApp, ABD Senatosu azınlık lideri Chuck Schumer'ı endişelendirdi. Senatör, FBI ve Federal Ticaret Komisyonundan, Rus yapımı uygulamaya yönelik ulusal bir güvenlik ve gizlilik soruşturması açmasını istedi.
FBI direktörü Christopher Wray ve FTC Başkanı Joe Simons'a açık bir mektup gönderen Schumer, "toplanan verilerin korunmasının yanı sıra, kullanıcıların bu verilere kimlerin erişebileceğinin farkında olup olmadığına dair ciddi kaygıları olduğunu" söyledi. Schumer, FBI'dan uygulamaya gönderilen verilerin Rus hükümetinin eline geçip geçmediğini değerlendirmesini istedi. Senatör, FTC'den ise gizliğe yönelik "yeterli derecede önlemlerin" alınıp alınmadığını incelemesini talep etti.
FTC, Schumer'ın mektubunu doğrulasa da konu hakkında açıklama yapmadı. FBI'dan da herhangi bir açıklama gelmedi.
Kullanıcıların çektikleri selfie'leri veya herhangi bir fotoğrafı yapay zeka yoluyla yaşlandıran FaceApp hakkındaki gizlilik endişeleri, yersiz değil. Uygulamanın çok masum olduğu varsayarsak dahi, bu miktarda veriyi güvenle saklayıp saklamadığını bilmiyoruz. 2017'de yayınlanan FaceApp, #AgeChallenge etkinliğinin popüler hale gelmesiyle bir anda patlama yaptı.
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