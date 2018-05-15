Facebook, 200 Şüpheli Uygulamayı İnceliyor
Facebook, kullanıcı verilerini uygun olmayan biçimde kullandığından şüphelendiği bu uygulamaları incelemeye aldı!
Facebook'un büyük veri skandalının ardından CEO Mark Zuckerberg, Mart'ta bir açıklama yapmış ve Facebook'a bağlı uygulamaları sıkı takibe aldıklarını söylemişti. Zuckerberg'in amacı, "yeni Cambridge Analytica'ların ortaya çıkmasını ve verilere uygunsuz biçimde erişilmesini engellemek" idi.
Ancak Facebook'un incelemeleri, 200 adet "Cambridge Anayltica türevinin" kişisel verilerimize ulaştığını ortaya çıkardı. Facebook bu uygulamaları askıya alırken, potansiyel kötüye kullanım için her uygulamanın geliştiricisiyle ilgili inceleme başlattı.
İncelemenin binlerce uygulamayı kapsadığı ve şimdiye dek 200 uygulamanın askıya alındığı belirtiliyor. Bu 200 uygulamanın verileri gerçekten kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılıyor. Facebook, verilerin kurallara aykırı biçimde kullanıldığını fark ettiği anda uygulamayı "engelliyor" ve bu sayfada engellenen uygulamanın verilerinize ulaşıp ulaşmadığını size bildiriyor.
Bahsedilen 200 uygulamanın nasıl ortaya çıktığı bilinmediği gibi, Facebook'un verilerin kötüye kullanıldığını kesin olarak tespit edip edemediği de bilinmiyor. Bilinmeyen bir diğer nokta, Facebook'un bu incelemelerinin ne zaman tamamlanacağı. Facebook'un Cambridge Analytica'nın eline geçen verileri açıklaması bir miktar zaman almıştı. Bu 200 uygulamanın hangi verilerimize ulaştığını öğrenmemiz de aylar sürebilir.
Zeynel A. Öztürk
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