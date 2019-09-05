Facebook, 419 Milyon Telefon Numarasını Sızdırdı!
Sosyal dev Facebook, büyük bir hack olayına daha karıştı ve telefon numaranızı muhtemelen sızdırdı.
Facebook, telefon numarasıyla arama işlevini Cambridge Analytica skandalı sonrasında devre dışı bırakmıştı. Firmanın buna rağmen telefon numaralarını sızdırmayı başardığı, toplam 419 milyon kişinin numarasının internette, şifresiz olarak durduğu ortaya çıktı.
Bir güvenlik araştırmacısının TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre parolalar, herkesin ulaşabileceği biçimde bir sunucuda duruyordu. Bu sunucu Facebook'a ait olmasa da veritabanı, eşsiz Facebook kimliklerini telefon numaralarıyla eşleştiriyor, bazı durumlarda isim, cinsiyet ve konumları da sunuyordu. Sızan milyonlarca telefon numarasından 133 milyonunun ABD'de yaşayan kullanıcılara ait olduğu belirtiliyor.
TechCrunch, telefon numaralarının birkaçının doğruluğunu kanıtladığını söylüyor. Facebook durumun farkında olsa da firmadan bir yetkili, sızan veritabanının "Facebook'un geçen seneki değişikliklerinden önce" sızdığını, sızan gerçek numara sayısının, söylenenin yarısı kadar olduğunu söyledi. Yetkili, veritabanına artık erişilmediğini ve "herhangi bir Facebook hesabının ele geçtiğine dair işaret olmadığını" da sözlerine ekledi.
İnternette bir kez yayınlanan bir şeyin yayından kaldırılmasının, çoğu zaman onu internetten silmediğini biliyoruz. Facebook'un (ve Instagram gibi alt şirketlerinin) ardı ardında gelen devasa sızıntılar karşısında bu denli sakin davranması ve kullanıcı kitlesinin buna pek tepki vermemesi, fazlasıyla endişe verici.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın