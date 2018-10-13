Facebook Bir Kez Daha Hack'lendi!

Sosyal medya servisi Facebook, milyonlarca kişinin özel bilgilerinin ele geçirildiği yeni bir hack olayı ile sarsıldı!

Facebook'dan şok eden korsanlık duyurusu!

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