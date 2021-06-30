Facebook "Bulletin" Hizmete Giriyor: Facebook Bullettin Nedir?

Facebook, uzun süredir söylentilerini duyduğumuz bağımsız haber bülteni platformunu sonunda ortaya çıkardı: Bulletin. Mark Zuckerberg, yeni servisin tanıtımını bizzat kendisi yaptı ve bu projenin "medya ekosisteminde olup bitenlere bir yanıt" olduğunu söyledi.
Bulletin servisi, ücretsiz ve ücretli içeriğin bir karışımını barındıracak. Bazı makaleler ücretsiz olarak sunulacak, diğerleri ise bir ödeme duvarının arkasında olacak ve ücretli aboneler, özel Facebook Grupları veya özel rozetler gibi ekstra özelliklere erişebilecek.
İlginç bir şekilde, Facebook'un önceki gazetecilik girişimlerinden farklı olarak, Bulletin öncelikle ana Facebook uygulamasının dışında yer alacak. Haber bülteni platformunun kendi web sitesi ve markası var, ancak Facebook'un dağıtım araçlarından yararlanacak. Haber bültenleri yazarın Facebook sayfalarına entegre edilecek ve okuyucular içeriği Facebook'un uygulamasının haberler bölümünde bulabilecek. Zuckerberg, yazarların ayrıca podcast'ler ve ses odaları ile "yazılarını tamamlama" yeteneğine sahip olacağını da söyledi.
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