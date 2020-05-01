Facebook'tan, Canlı Yayın Yapanlara Para Kazandıracak Yenilik

Facebook üzerinden canlı yayın yapanlar, yakında bu iş karşılığında para kazanabilecek. Nasıl mı? İşte bilmeniz gereken her şey...

Facebook Canlı Yayın Yapanlara Para Kazandıracak

Facebook'u kullanmayı tercih edenler, "ücretsiz" hizmet için bazı kişiselleştirilmiş reklamları görmeye ve gizliliklerini bir miktar ortadan kaldırmaya razı oluyorlar. Bu işten biraz da sizin kazanmanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu yakında mümkün olacak.

Facebook, canlı yayınlar için ücretlendirme seçeneğini yakında kullanıcılarına sunmayı planladığını duyurdu. Planlar gerçeğe dönüştüğünde, canlı yayın yaparken para kazanabileceksiniz. Facebook, yeni işlev hakkındaki ayrıntıları vermese de, şunları söyledi:

"İçerik oluşturucuları ve küçük işletmeleri desteklemek için, sayfalara Facebook'taki canlı videolarla erişim için ücret alma özelliğini eklemeyi planlıyoruz. Bunlara çevrimiçi performanslar, dersler ve profesyonel konferanslar dahil."

Tam olarak ne zaman sunulacağı henüz belli olmayan işlevin "önümüzdeki haftalarda" kullanıma açılacağı belirtiliyor. Facebook'un yayıncının kazandığı paralardan bir kesinti yapıp yapmayacağı da bilinmiyor, ancak belirli bir yüzdenin Facebook'a kalacağını varsayabiliriz.

Facebook'ta canlı yayından para kazanmanın bir yolu daha var. Kullanıcılar tarafından satın alınarak yayıncılara bahşiş olarak verilebilen "Star" adlı sanal para birimi, Facebook'a göre daha çok ülkeye ve sayfaya genişletilecek.

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