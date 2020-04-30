Tanınmış Fidyeci Shade Pes Etti, Anahtarları Yayınladı

Adı çıkmış fidye zararlılarından Shade'in arkasındaki siber suçlular, bilinmeyen bir nedenle geri adım attı ve şifre çözme anahtarlarını yayınladı.

Fidyeci Shade Pes Etti, Anahtarları Yayınladı

En aktif fidye yazılımlarından Shade'i geliştiren hacker'lar, işlemlerini durdurarak 750.000 şifre çözme anahtarını, şifre çözmeye yönelik talimatlarla birlikte yayınladı.

Troldesh ve Encoder.858 olarak da bilinen ve 2014'ten beri aktif olan grup, daha çok Rusya ve Ukrayna'daki kullanıcıları hedef alıyordu. Grup, GitHub'daki deposunda bıraktığı mesajda 2019'un sonu itibariyle kurbanları hedeflemeyi bıraktığını söyledi ancak neden kapandığına ilişkin ilgili bir bilgi vermedi.

Hacker'lar, bir şifre çözme yazılımıyla birlikte şifreleme anahtarlarını yayınladılar. Anahtarları doğrulayan güvenlik firması Kaspersky, ücretsiz bir şifre çözme yazılımı sunacağını duyurdu.

Yayınlanan anahtarların tüm Shade sürümleri için geçerli olduğuna inanılıyor. Güvenlik firmaları, şifrelenen verileri kolayca çözecek bir araç geliştirecek olsalar da, zararlının kurbanı olan kullanıcıların büyük çoğunluğu, verileri çoktan silmiş ve üzerine işletim sistemini yeniden yüklemiş olabilir.

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