Facebook, COVID-19 Sebebiyle 3 Bin Hesabı Kapattı!

Geçtiğimiz günlerde Joe Biden'dan Facebook çıkışı olmuştu hatırlarsanız. Facebook gibi sosyal medya platformlarında COVID-19 ve aşı uygulamaları hakkında hiçbir temele dayanmayan gerçek dışı söylemler nedeniyle, bu tip platformlar için "insanları öldürüyorlar" diyen Biden, Facebook'u da "bir nevi" uyarmış olmuştu. Facebook da bu konuda hassasiyet göstererek gerekli adımı atmakta gecikmedi.
Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana Facebook, sağlıkla ilgili yanlış bilgiler verenler hakkında aslında sert bir tutum sergiledi ve bugüne kadar yaklaşık 20 milyondan fazla gönderiyi kaldırdı. Ancak insanlar bu konuyu çarpıtmaya devam etti ve dolayısı ile kargaşa bitmedi. Sonunda da Joe Biden'ın bir basın toplantısı sonunda, Facebook'u hedef alarak "insanları öldürüyorlar" çıkışı, Facebook'u daha fevri karar almaya itmiş gibi.
Facebook, son dönemde tam 3 bin hesabı banlamış durumda. Elbette bu sayı az gibi görünebilir, fakat banlanan hesapların yayınladığı gönderilerin ortadan kalkması, çarpan etkisi hesabıyla aslında önemli bir kademe.
Facebook'un İçerik Politikası Başkan Yardımcısı Monika Bickert, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, şirketin politikalarını sürekli olarak geliştirmek zorunda olduğunu söyleyerek, bu konunun peşinde olduklarını da vurguladı.
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