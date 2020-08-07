Facebook, Donald Trump'ın COVID-19 Paylaşımını Sildi

Görünene göre ABD Başkanı Donald Trump, en sonunda Facebook'un bile geçmesine izin vermeyeceği çizgiyi buldu. Trump'ın hesabında Fox News ile yapılan ve içerisinde çocukların COVID-19'a "neredeyse bağışık" olduğunu söylediği bir röportajın paylaşılması ardından Facebook, bu gönderiyi kaldırdığını duyurdu.
Bir Facebook sözcüsünün NBC News'e yaptığı açıklamada söylediği üzere "Bu video bir grup insanın COVID-19'a karşı bağışık olduğuna dair yanlış bir iddiada bulunuyor ve bu da yanlış ve yanıltıcı COVID-19 bilgileri hakkındaki kurallarımıza aykırı."
Bu olayla beraber Facebook, ilk defa Trump'ın Koronavirüs ile ilgili bir gönderisini kaldırmış oluyor. Firma daha önce de Trump'ın kampanya reklamlarının bir kısmını "organize nefret" ve ABD nüfus sayımı hakkında yanlış bilgiler vermek konularındaki kurallarını ihlal ettikleri sebebiyle kaldırmıştı.
Aynı video Twitter üzerinde de paylaşıldı. Bir sözcünün söylediğine göre Twitter, videoyu paylaşan @TeamTrump hesabından paylaşımın "kaldırılmasını istedi."
Video, Facebook üzerinde en az dört saat boyunca görülebilir olarak kaldı ve New York Times habercisi Davey Alba'nın söylediğine göre kaldırılmadan önce yüz binlerce kez izlenmişti.
Facebook daha önce kurallarını, başta Trump olmak üzere politikacılara uygulama konusunda çekingen bir tavır sergilemekteydi. COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerde ise firma çok daha sert bir tutum alıyor. Zuckerberg, daha önce ABD'nin salgına karşı tepkisini "düş kırıklığına uğratıcı" olarak tanımlamıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın