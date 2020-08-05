Herkesin Beklediği Olmadı; Facebook Yine Şaşırttı

Dev firmaların bir süredir devam eden reklam boykotu, görünüşe bakılırsa Facebook'u hiç etkilemedi. İşte Facebook'un açıkladığı şaşırtıcı sonuçlar...

  • Levent Öztürk
Devlerin boykotu, Facebook'u etkilemed

Büyük bir reklam boykotu ile karşı karşıya kalan Facebook, görünüşe göre bu boykottan herkesin tahmin ettiği kadar fazla etkinlenmiş değil. Açıklanan son finansal sonuçlara göre sosyal medya devi, binden fazla reklamcının geçici olarak platformu terk etmesinin etkisini pek de hissetmemiş gibi gözüküyor.

Facebook, geride kalan çeyrek için 18,3 milyar dolar reklam geliri duyurdu ve bu da bir yıl önceye göre %10 artış anlamına geliyor. Ayrıca firma yaptığı açıklamada, Temmuz'un ilk üç haftasında da – insan hakları örgütlerinin reklamcıları sosyal ağ üzerindeki harcamalarını azaltmaya teşvik ettiği ay – gelirin %10 büyüdüğünü ve önümüzdeki çeyrekte bu büyümenin "kabaca benzer" olmasını beklediğini söyledi.

Analistlerle yapılan görüşme sırasında Mark Zuckerberg, nefret konuşmalarının ve yanlış bilgilerin Facebook üzerindeki içeriğin sadece "küçük bir kısmı" olduğunu belirterek, "yanlış bilgi veya nefretten kar elde etmiyoruz" dedi.

Facebook'un reklamcılardan gelen tepkiye rağmen büyümeye devam ediyor olması aslında şaşırtıcı değil. Her ne kadar büyük firmalar reklam harcamalarını durdurmaları hakkında manşetlerde haber olsalar da, Facebook'un reklam gelirinin çok büyük bir kısmı platformu kolay bir şekilde bırakamayan daha küçük işletmelerden geliyor. Kısacası sonuçlar, Facebook'un ne kadar baskın olduğunu gösteriyor.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı ise, 2019'a göre %12'lik büyüme göstererek 1,79 milyara yükselmiş durumda. 

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