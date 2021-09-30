Facebook, En Uzun Su Altı Web Kablosu Rekorunu Kırmaya Çok Yakın!

Facebook, denizaltı web kablosu 2Africa'ya bir ekleme yapacağını ve bu ek ile birlikte kablonun Dünya'nın en uzun denizaltı kablosu olacağını duyurdu. Mayıs 2020'de duyurulan 2Africa kablosu, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki 23 ülkeyi birbirine bağlıyor ve okyanus tabanında 37.000 km mesafe kat ediyor. Kabloyu Hindistan ve Pakistan'a kadar uzatacak olan 2Africa Pearls segmentinin eklenmesiyle, kablonun toplam uzunluğunun 45.000 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Bir dizi küresel telekom şirketiyle ortaklaşa geliştirilen 2Africa projesi, Facebook'un "açık ve kapsayıcı bir internet ekosistemi" inşa etme ve "insanları çevrimiçi ortamda daha hızlı bir internete taşıma" yönündeki daha geniş amacının bir parçası. Şu anda Afrikalıların yalnızca dörtte biri internete bağlı. Yeni denizaltı ağı kablosu çok ihtiyaç duyulan kapasite, yedeklilik ve güvenilirliği sağlayacak. Orijinal haliyle, kablo 1,2 milyar kişiye hizmet verecek şekilde ayarlandı, ancak ek segment ile bu kapasite üç milyara çıkacak gibi görünüyor.
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