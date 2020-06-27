Facebook, Eski Haberleri Paylaşanları Uyarmaya Başlıyor

Facebook, 90 günden eski makaleleri paylaşmaya çalıştığınızda artık sizi uyaracağını duyurdu. Uyarıyı geçip, eski yazıyı paylaşmanız mümkün olacak.
Firma, bu uyarıyla amacının paylaştığınız şey konusunda sizi bilgilendirmek olduğunu söylüyor. Sosyal dev, bazı eski yazıların yeni gibi paylaşıldığını, bunun bazen yanlış bilgilendirmeye yol açabildiğini düşünüyor.
Facebook, önümüzdeki aylarda farklı uyarılar da göstermeyi planlıyor. Örneğin COVID-19 ile ilgili bir makaleye bakarken, bu yazının kaynağıyla ilgili bilgiler bir bildirim ekranında görüntülenecek. Benzer bir şekilde kullanıcıların COVID-19 Bilgi Merkezini ziyaret etmeleri önerilecek.
Firmanın yeni girişimlerinin korona virüsü ve diğer konularda yanıltıcı haberlerin yayılmasını durdurmaya ne kadar katkıda bulunacağını zamanla göreceğiz.
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